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Daugiaaukštyje parkinge Vilniaus centre degė BMW

2026 m. liepos 20 d. 11:34
Lrytas.lt
Vilniaus ugniagesiai pirmadienį daugiaaukštyje parkinge Vilniaus centre žaibiškai užgesino degti bepradedantį automobilį BMW. Nei žmonės, nei kiti automobiliai nenukentėjo.
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Kaip Lrytas sužinojo Priešgasirinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie gaisrą liepos 20 d. gautas apie 10 val. 51 min. Buvo pranešta, kad daugiaaukštyje parkinge J. Jasinskio g., trečiame aukšte dega automobilis BMW.
Atvykę ugniagesiai atviro degimo nerado. Tačiau nustatė, kad dūmai rūksta iš galinės automobilio dalies. 
Atidarę BMW bagažinę, ugniagesiai rado gaisro židinį ir apie 10 val. 59 min. gaisras buvo likviduotas.
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Nei žmonės, nei kiti automobiliai nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.
sudegė automobilisBMWGaisras
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