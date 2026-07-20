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Per trijų automobilių susidūrimą Pasvalio r. nukentėjo moteris

2026 m. liepos 20 d. 11:59
Lrytas.lt
Viena moteris nukentėjo šeštadienį Pasvalio r. susidūrus trims automobiliams. Dėl įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, liepos 18 d. apie 12 val. 40 min. Pasvalio r., kelio Panevėžys-Pasvalys-Ryga, 53 km, automobilio „Opel zafira“ vairuotojas (gim. 1965 m.) nepasirinkęs saugaus greičio ir nesilaikęs saugaus atstumo atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiuojantį ir į dešinę pusę sukantį automobilį „Volkswagen Touran“, vairuojamą moters (gimusi 1995 m.).
Po smūgio automobilis „Opel zafira“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir atsitrenkė į automobilį BMW 535D, vairuojamą vyro (gim. 2000 m.).
Eismo įvykio metu apgadinti trys automobiliai ir nukentėjo „Opel zafira“ keleivė (gimusi 1965 m.), kuriai suteikta medicinos pagalba.
avarijaPasvalio rajonassusidūrimas

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