Per trijų automobilių susidūrimą Pasvalio r. nukentėjo moteris

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, liepos 18 d. apie 12 val. 40 min. Pasvalio r., kelio Panevėžys-Pasvalys-Ryga, 53 km, automobilio „Opel zafira“ vairuotojas (gim. 1965 m.) nepasirinkęs saugaus greičio ir nesilaikęs saugaus atstumo atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiuojantį ir į dešinę pusę sukantį automobilį „Volkswagen Touran“, vairuojamą moters (gimusi 1995 m.).
Po smūgio automobilis „Opel zafira“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir atsitrenkė į automobilį BMW 535D, vairuojamą vyro (gim. 2000 m.).
Eismo įvykio metu apgadinti trys automobiliai ir nukentėjo „Opel zafira“ keleivė (gimusi 1965 m.), kuriai suteikta medicinos pagalba.