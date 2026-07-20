Savaitgalį gaisruose žuvo žmogus, ugniagesiai iš vandens išgelbėjo tris žmones

Penktadienį, apie 10 val. 31 min., Kupiškio rajone, Noriūnų seniūnijoje, Siaurių kaime, Beržyno gatvėje, degė individualus gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams, iš namo rūko dūmai. Namas buvo dviejų aukštų, mūrinis, su medine perdanga, stogas dengtas šiferiu.
Apie 10 val. 43 min. iš namo buvo išnešta be sąmonės moteris, jai pradėtas gaivinimas, tačiau atgaivinti nepavyko ir medikai konstatavo jos mirtį. Žuvusioji rasta pirmojo aukšto miegamajame, kuris buvo stipriai uždūmintas. Iš namo taip pat išneštas nugaišęs šuo.
Gaisras kilo virtuvėje, kur išdegė namų apyvokos daiktai, pradegė medinė perdanga, aprūko visos gyvenamojo namo patalpos. Dūmų detektoriaus name nebuvo. Įvykis tiriamas.
Vaizdai iš įvykio vietos: Vilniaus r. sprogus dujų balionui kilo gaisras dviejų aukštų name
Šeštadienio naktį, apie 0 val. 46 min., Vilniuje, Kaštonų gatvėje, Lietuvos medicinos bibliotekos vidiniame kieme, atvira liepsna degė mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“. Gaisras kilo automobilio salone užsidegus generatoriui, kuris buvo naudojamas filmavimo metu. Mikroautobusas sudegė, apdegė trijų greta stovėjusių automobilių priekinės dalys, apgadintas pavėsinės stogelis ir lietvamzdžiai. Įvykis tiriamas.
Tą pačią naktį, apie 1 val. 42 min., Šalčininkų rajone, Jašiūnuose, degė prekybos centras. Gaisro metu apdegė ir aprūko dviejų aukštų pastato patalpos, viduje buvusios prekės, bankomatas, nukentėjo šalia esanti gėlių parduotuvė. Iš odontologijos kabineto ugniagesiai išnešė helio balioną. Pastate buvo suveikusi priešgaisrinė signalizacija. Įtariamas padegimas.
Apie 2 val. 21 min. Utenoje, Birutės gatvėje, buvo padegtas individualus gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams nustatyta, kad vienas namo kampas buvo apipiltas degiu skysčiu, kita vieta padegta. Gyventoja gaisrą užgesino iki ugniagesių atvykimo. Name buvo įrengtas dūmų detektorius. Įtariamas padegimas.
Sekmadienį, apie 13 val. 05 min., Vilniuje, Ukmergės gatvėje, stovėjimo aikštelėje degė mikroautobusas. Gaisras kilo variklio skyriuje. Automobilio viduje buvęs šuo buvo išlaisvintas ir nenukentėjo. Ugniagesiai atidarė variklio dangtį, atjungė akumuliatorių. Išdegė variklio skyrius, aprūko automobilio salonas. Įvykis tiriamas.
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Apie 17 val. 14 min. Lazdijuose, Seinų gatvėje, atvira liepsna degė medinis vieno aukšto daugiabutis gyvenamasis namas. Ugniagesiai iš pastato išnešė dujų balioną, atjungė elektros tiekimą. Nors name buvo keturi butai, gyvenamas buvo tik vienas. Ugniagesiams pavyko apsaugoti netoliese esantį memorialinį namą, kitus medinius daugiabučius, ūkinius pastatus, garažus ir penkis šiltnamius. Dūmų detektoriaus name nebuvo. Įvykis tiriamas.
Pirmadienio naktį, apie 2 val. 55 min., Šiaulių rajone, Kalviškių kaime, kilus gaisrui daugiabučiame name buvo traumuotas žmogus. Atvykus ugniagesiams antrasis namo aukštas skendėjo dūmuose. Iš buto išneštas sąmoningas vyras ir perduotas medikams. Dar du gyventojai iš pastato išėjo savarankiškai. Gaisro metu apdegė lova ir kambaryje buvę namų apyvokos daiktai, nuardyta dalis grindų. Dūmų detektoriaus name nebuvo. Įvykis tiriamas.
Per praėjusias 3 paras ugniagesiai ne kartą skubėjo gelbėti vandenyje nelaimės ištiktų žmonių. Penktadienį Šakių rajone iš karjero buvo išgelbėta skendusi moteris, Alytaus rajone iš Nemuno parplukdytas jėgų netekęs žmogus, o Palangoje ugniagesiai vandens motociklu pasiekė į jūrą įkritusį vyrą ir saugiai partempė jį į krantą kartu su jo vandens motociklu.
Deja, savaitgalį netrūko ir skaudžių nelaimių. Penktadienį Šilutės rajone iš tvenkinio ištrauktas nuskendusio vyro kūnas, šeštadienį nuskendę vyrai rasti Ukmergės rajono Ilgajo ežere ir Vilniaus rajone, Rukainių seniūnijoje, Rutkiškių kaime tvenkinyje, sekmadienį Širvintų rajone iš Širvintos upės ištrauktas moters kūnas.
Sekmadienio vakarą, apie 22 val. 47 min., Molėtų rajone, Bebrusų ežere, ugniagesiai pradėjo žmogaus paiešką, gavę pranešimą, kad įlankos sodyboje į vandenį įkrito žmogus, nuo kranto apie 300 m. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai su valtimi išžvalgė apie 20 kv. m vandens plotą. Narai dėl tamsaus paros meto nardymo darbų nevykdė, pažymėjo galimą įvykio vietą. Žmogaus paieškos darbai buvo tęsiami pirmadienį. Apie 8 val. 50 min. prie Bebrusų ežero salos, 15 m nuo kranto ir 5 m gylyje, rastas nuskendusio žmogaus kūnas.
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