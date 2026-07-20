Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 19 d. apie 10 val. 40 min. Širvintų r., ties Paširvinčio kaimu, Širvintos upėje, rastas mirusios nenustatytos tapatybės moters kūnas irimo stadijoje.
Apie upėje rastą kūną visų pirma pranešė pro šalį ėjęs vyras. Netrukus sulaukta dar vieno skambučio iš moters, kuri sakė, kad plaukė upe ir pastebėjo už šakų užkibusį bei žolėse įstrigusį kūną.
Atvykę pareigūnai kūną ištraukė iš vandens. Smurto žymių ant jo neaptikta, tad nusikaltimas kol kas neįtariamas.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.