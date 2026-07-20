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Širvintų r. upėje rastas jau pradėjęs irti nežinomos moters kūnas – užsikabino už šakų ir įstrigo žolėse (1)

2026 m. liepos 20 d. 09:27
Lrytas.lt
Širvintų policija bando nustatyti tapatybę moters, kurios kūnas sekmadienį rastas upėje. Policija su teismo medicinos ekspertais taip pat aiškinasi moters mirties aplinkybes.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 19 d. apie 10 val. 40 min. Širvintų r., ties Paširvinčio kaimu, Širvintos upėje, rastas mirusios nenustatytos tapatybės moters kūnas irimo stadijoje.
Apie upėje rastą kūną visų pirma pranešė pro šalį ėjęs vyras. Netrukus sulaukta dar vieno skambučio iš moters, kuri sakė, kad plaukė upe ir pastebėjo už šakų užkibusį bei žolėse įstrigusį kūną.
Atvykę pareigūnai kūną ištraukė iš vandens. Smurto žymių ant jo neaptikta, tad nusikaltimas kol kas neįtariamas.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
mirė moterisskenduolėŠirvintų rajonas

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