Lietuvos dienaNelaimės

Švenčionių r. per stiprų lietų automobilio nesuvaldė 82 metų vairuotojas – mašina vertėsi ant stogo

2026 m. liepos 20 d. 15:20
Lrytas.lt
Švenčionių rajone lyjant stipriam lietui nuo kelio nuskriejo ir vertėsi lengvasis automobilis. Automobilio 82 metų vairuotojas vėliau sakė, kad tiesiog nesuvaldė savo transporto priemonės. Vyras per incidentą nenukentėjo.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie avariją kelio Vilnius - Švenčionys 68 km liepos 20 d. gautas apie 11 val. 55 min. Po minutės dėl tos pačios avarijos gautas dar vienas pranešimas.
Policijai skambinę žmonės sakė, kad nuo kelio nuskroejo ir vertėsi ant stogo automobilis „Reanult“. Pranešėjai pasakojo, kad pensininkas vairuotojas iš mašinos ištrauktas.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad automobilį vairavo 1944 m. gimęs vyras. Jis sakė savo transporto priemonės nesuvaldęs dėl stipraus lietaus.
Susiję straipsniai
Neatidus vairuotojas Lentvaryje nutrenkė motociklininką

Neatidus vairuotojas Lentvaryje nutrenkė motociklininką

Per avarijas Kaune nukentėjo keturi žmonės

Per avarijas Kaune nukentėjo keturi žmonės

Tragedija Kėdainių r.: į kairę sukęs sunkvežimis susidūrė su motociklu – jaunas motociklininkas žuvo

Tragedija Kėdainių r.: į kairę sukęs sunkvežimis susidūrė su motociklu – jaunas motociklininkas žuvo (3)

Greitosios pagalbos medikai vyrą apžiūrėjo, bet rimtų sužalojimų nenustatė.
Atvykę ugniagesiai automobilį atvertė ir atjungė akumuliatorių. 
Į avarijos vietą taip pat atvažiavo ir vairuotojo duktė. Ji sakė, kad pasirūpins savo tėvu ir jo automobiliu.
avarijaŠvenčionių rajonasRenault
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.