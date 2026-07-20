Švenčionių r. per stiprų lietų automobilio nesuvaldė 82 metų vairuotojas – mašina vertėsi ant stogo

Pranešimas apie avariją kelio Vilnius - Švenčionys 68 km liepos 20 d. gautas apie 11 val. 55 min. Po minutės dėl tos pačios avarijos gautas dar vienas pranešimas.
Policijai skambinę žmonės sakė, kad nuo kelio nuskroejo ir vertėsi ant stogo automobilis „Reanult“. Pranešėjai pasakojo, kad pensininkas vairuotojas iš mašinos ištrauktas.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad automobilį vairavo 1944 m. gimęs vyras. Jis sakė savo transporto priemonės nesuvaldęs dėl stipraus lietaus.
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Greitosios pagalbos medikai vyrą apžiūrėjo, bet rimtų sužalojimų nenustatė.
Atvykę ugniagesiai automobilį atvertė ir atjungė akumuliatorių.
Į avarijos vietą taip pat atvažiavo ir vairuotojo duktė. Ji sakė, kad pasirūpins savo tėvu ir jo automobiliu.
avarijaŠvenčionių rajonasRenault
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