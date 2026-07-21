Kėdainiuose mirė gaivinamas vyras – policijai sužalojimai kelia klausimų, pradėtas tyrimas

Kaip pranešė policijos departamentas, liepos 20 d. apie 7 val. 30 min. Kėdainiuose, Chemikų g., bute, rastas vyras (gim. 1989 m.) su su sužalojimais.
Į įvykio vietą buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai, kurie vyrui pradėjo teikti pagalbą. Suteikiant medicinos pagalbą, vyriškis įvykio vietoje mirė.
Policija praneša, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Tai reiškia, kad nusikaltimas kol kas neįtariamas, tačiau mirties aplinkybės ir sužalojimai pareigūnams kelia klausimų.
Susiję straipsniai
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie turės nustatyti tikslią mirties priežastį.
Jei atliekant tyrimą paaiškėtų kokios nors naujos aplinkybės, tyrimas būtų perkvalifikuotas.