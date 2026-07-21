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Mažeikiuose susidūrė BMW ir „Opel“ – abu važiavo per draudžiamą signalą, sužeisti du vaikai ir vyras

2026 m. liepos 21 d. 09:19
Lrytas.lt
Mažeikiuose susidūrė į sankryžą degant draudžiamam signalui įvažiavę automobiliai BMW ir „Opel“. Per avariją sužeisti du vaikai ir vyras.
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Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, liepos 18 d. apie 19 val. 53 min. Mažeikiuose, Naftininkų g. ir Žemaitijos g. reguliuojamoje sankryžoje, blaivi moteris (gimusi 1995 m.), vairuodama automobilį BMW, įvažiavo į sankryžą degant draudžiamam šviesoforo signalui ir susidūrė su į sankryžą taip pat degant raudonam šviesoforo signalui įvažiavusiu automobiliu „Opel Insignia“, vairuojamu blaivaus vyro (gim. 1992 m.).
Eismo įvykio metu apgadinti abu automobiliai.
Per avariją nukentėjo automobilio BMW keleivis berniukas (gim. 2024 m.), automobilio „Opel Insignia“ keleivė mergaitė (gimusi 2018 m.) ir to paties automobilio vairuotojas.
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