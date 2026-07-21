Netinkamu laiku netinkamoje vietoje: atsidūrusi avarijos epicentre vilnietė liko prispausta tarp mašinų – prireikė gelbėtojų

Pranešimas apie avariją Vilniuje, Naugarduko g. esančiame požeminiame parkinge, liepos 20 d. pagalbos telefonu gautas apie 15 val. 44 min. Buvo pranešta, kad susidūrė automobiliai.
Netrukus buvo pranešta, kad tarp automobilių yra prispausta moteris, todėl apie 15 val. 51 min. į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad atvykus ugniagesiams, požeminiame parkinge tarp automobilių „Opel Insignia“ ir „Opel Astra“ rasta prispausta moteris.
Susiję straipsniai
Patraukus automobilį „Opel Insignia“, sąmoninga moteris išlaisvinta ir perduota greitosios pagalbos medikams, po apžiūros ji išvežta į ligoninę.
Nukentėjusi moteris (gimusi 1990 m.) įvykio vietoje dar spėjo pabendrauti su pareigūnais. Ji pasakojo, kad atėjusi į parkingą prie savo automobilio „Opel“ atsidarė vairuotojo dureles ir jau ruošėsi sėsti į vidų. Tuo metu atbuline eiga važiavęs automobilis „Toyota“ trenkėsi į kitą stovintį automobilį „Opel“, šis nuo smūgio pajudėjo ir greta buvusią moterį prispaudė prie jos mašinos.
Policija išsiaiškino, kad automobilį „Toyota“ vairavo vyras (gim. 1942 m.). Jis buvo blaivus.
Įvykis tiriamas.