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Avarija Vilniaus senamiestyje: automobilis trenkėsi į stulpą ir kitą mašiną, vairuotoją sulaikė ambasadą saugantis pareigūnas

2026 m. liepos 22 d. 12:44
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet nesuvaldytas automobilis „Volkswagen“ trenkėsi į stulpą ir automobilį „Mercedes-Benz“. Į įvykio vietą sulėkė visos tarnybos, o avariją sukėlusį vairuotoją sulaikė greta esančią Turkijos ambasadą saugantis pareigūnas.
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Visų pirma apie 12 val. 05 min. policijai buvo pranešta, kad Didžiojoje g., ties sankryža su Etmonų g., automobilis trenkėsi į kitą mašiną ir sustojo.
Pasak pranešimo, iš avarijos kaltininko rūksta dūmai, automobilio maždaug 90 metų amžiaus vairuotojas negali išlipti dėl iššokusių oro pagalvių. 
Apie 12 val. 08 min. gautas dar vienas pranešimas apie šią avariją. Buvo pranešta, kad Etmonų g. automobilis „Volkswagen“ apdaužė stulpą ir trenkėsi į automobilį „Mercedes-Benz“. Pranešėjas įtarė, kad avariją sukėlęs vairuotojas gali būti girtas. Jį iš karto sulaikė čia pat esančią Turkijos ambasadą saugantis pareigūnas.
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Į įvykio vietą buvo išsiųstos visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos – policijos pareigūnai, greitosios pagalbos medikai ir ugniagesiai.
Priešgasrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo. Ugniagesiai taip pat nerado jokių degimo požymių. Dūmai, kuriuos matė liudininkai, greičiausiai buvo garuojantis automobilio aušinimo skystis.
Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių.
Atvykus policijos pareigūnams įtarimai dėl avariją sukėlusio automobilio „VW Caddy“ vairuotojo girtumo nepasitvirtino – jis buvo blaivus.
Paaiškėjo, kad per avariją nukentėjo ne tik „Mercedes-Benz“, bet automobilis „Lexus“.
Įvykis tiriamas.
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