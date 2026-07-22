Didžiulis gaisras Šilutės r.: su ugnimi gelbėtojai grūmėsi net 7 valandas – nugriaudėjo sprogimas, sudegė 30 triušių

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad liepos 21 d. apie 17 val. 39 min. Šilutės ugniagesiai buvo iškviesti į Švėkšnos seniūniją, Inkaklių kaimą, Ašvos g. Buvo pranešta, kad dega ūkinis pastatas.
Ugniagesiams atvykus, ūkinis pastatas degė atvira liepsna. Buvo nutiesta 150 metrų magistralinė linija vandeniui tiekti, iš ūkinio pastato išnešti 6 balionai. Apie 19 val. 14 min. ESO secialistai atjungė elektrą.
Ugniagesiai praneša, kad ūkinis pastatas, kuriame kilo gaisras, yra L formos, vieno aukšto su mansarda, perdengimas gelžbetoninis, viduje įrengta pirtis ir garažas. Šalia priblokuotas pastatas su ant stogo esančiomis saulės baterijomis ir šiltnamis.
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Gaisro metu nudegė ūkinio pastato stogas, apdegė ir aprūko viduje sienos, namų apyvokos daiktai, patalpos sulietos vandeniu. Sudegė ir sulieta 80 kubinių metrų malkų, 50 kubinių metrų šieno. Sudegė 30 triušių. Apdegė už 5 metrų nuo ūkinio pastato esanti medinė pavėsinė. Nuo sprogusio dujų baliono išdužo šalia esančio gyvenamo namo langai.
Nepaisant to, kad gaisras buvo didelis, ugniagesiams pavyko išsaugoti namų apyvokos daiktus, likusią L formos ūkinio pastato dalį, už 2 metrų nuo gaisravietės esantį gyvenamąjį namą ir už 15 metrų esantį ūkinį pastatą. Taip pat išgelbėta 50 triušių ir 10 vištų.
Vanduo gaisro gesinimui buvo imamas iš 3 dirbtinių vandens telkinių, esančių 200 m, 600 m ir 800 m atstumu. Gyventojas su 3 traktoriais vežė malkas ir šieną, kurie buvo perpilami vandeniu. Gaisras pilnai užgesintas tik po 7 valandų – apie 1 val. 47 min.
Įvykis tiriamas.
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