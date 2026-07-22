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Grybavusių merginų radinys Jonavos r. miške ant kojų sukėlė visas gelbėjimo tarnybas, buvo pakelti ir kariškiai

2026 m. liepos 22 d. 08:39
Lrytas.lt
Jonavos rajono miške grybavusios merginos rado daiktą, dėl kurio ant kojų buvo sukeltos visos gelbėjimo tarnybos, pakelti kariškiai. Pareigūnų, gelbėtojų, medikų ir kariškių sujudimas Čičinų kaimo miške truko kelias valandas.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba liepos 21 d. apie 21 val. 02 min. ugniagesiai gavo Kauno apskrities policijos budėtojo pranešimas, kad Jonavos r. Kulvos seniūnijoje, Čučinų kaimo miške rastas sprogmuo, įvedamas planas „Skydas“.
Tokį patį pranešimą gavo ir greitosios pagalbos medikai, kurie kartu su ugniagesiais išskubėjo į įvykio vietą.
Atvykę gelbėtojai, medikai ir policijos pareigūnai budėjo, kol atvyko Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai.
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Išminuotojai nustatė, kad rastas sprogmuo yra pirmojo pasaulinio karo minosvaidžio mina.
Tarnybų sujudimas Čičinų kaimo miške tęsėsi kelias valandas. Lrytas žiniomis, sprogmenį grybavusios merginos rado apie 19 val. Po dviejų valandų, apie 21 val. buvo įvestas planas „Skydas“, išminuotojai atvyko kiek prieš 22 val.
Dar po kurio laiko, jau temstant, išminuotojai sprogmenį nusprendė vežti į Gaižiūnų poligoną sunaikinti.
Ugniagesiai išminuotojus palydėjo iki poligono ir budėjo iki sprogmuo buvo sunaikintas.
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