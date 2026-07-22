Nemuno pakrantėje dėl dviejų nuo paspirtuko nukritusių vaikų – tarnybų sujudimas

„Sveiki, Nemuno krantinėje, prie „Žalgirio“ arenos, 2 greitosios ir policija, apie 15 val. 20 min. Gal žinote, kas vyksta?“, – naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ teiravosi nuotraukomis pasidalijęs skaitytojas.
Jose matyti, kad upės pakrantėje išties darbuojasi tarnybos.
Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, nelaimės vietoje nukrito du elektriniu paspirtuku važiavę berniukai.
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Pareigūno teigimu, jie važiavo be šalmų, vertėsi ir nukrito pakrantėje.
Dėl patirtų sužalojimų vaikai pristatyti į Kauno klinikas.
NelaimėKaunaselektrinis paspirtukas
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