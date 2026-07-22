Per avariją Vilkaviškio r. sužeisti keturi žmonės

Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, liepos 21 d. apie 17 val. 50 min. Vilkaviškio r., kelyje Kaliningradas–Kybartai–Marijampolė, automobilis „VW Passat“, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1976 m.), atsitrenkė į automobilio BMW, vairuojamo blaivaus vyro (gim. 1955 m.), galinę dalį.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio BMW vairuotojas ir trys automobilio „VW Passat“ keleiviai, kurie pristatyti į gydymo įstaigas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaVilkaviškio rajonasBMW
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