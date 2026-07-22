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Per avariją Vilkaviškio r. sužeisti keturi žmonės

2026 m. liepos 22 d. 10:44
Lrytas.lt
Net keturi žmonės buvo sužaloti antradienį Vilkaviškio rajone susidūrus dviem lengviesiems automobiliams.
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Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, liepos 21 d. apie 17 val. 50 min. Vilkaviškio r., kelyje Kaliningradas–Kybartai–Marijampolė, automobilis „VW Passat“, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1976 m.), atsitrenkė į automobilio BMW, vairuojamo blaivaus vyro (gim. 1955 m.), galinę dalį.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio BMW vairuotojas ir trys automobilio „VW Passat“ keleiviai, kurie pristatyti į gydymo įstaigas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaVilkaviškio rajonasBMW
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