Po išgertuvių Vilniuje rastas miręs vyras

Apie viename Architektų g. daugiabučių rastą mirusį vyrą, liepos 22 d. pareigūnus informavo greitosios pagalbos medikai. Apie 8 val. 37 min. jie pranešė, kad buvo iškviesti į pagalbą 1963 m. gimusiam vyrui.
Pasak medikų, vyriškiui padėti jie nebegalėjo, tik konstatavo mirtį.
Vyro kūnas rastas bute po išgertuvių. Smurto žymio, pirminiais duomenimis, nepastebėta.
Susiję straipsniai
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
mirė vyrasVilniusGreitoji medicinos pagalba (GMP)
Rodyti daugiau žymių