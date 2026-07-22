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Po išgertuvių Vilniuje rastas miręs vyras

2026 m. liepos 22 d. 09:23
Lrytas.lt
Vilniaus policijos pareigūnai trečiadienio rytą pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi namuose mirusio vyriškio mirties aplinkybes. Kūnas rastas po išgertuvių.
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Apie viename Architektų g. daugiabučių rastą mirusį vyrą, liepos 22 d. pareigūnus informavo greitosios pagalbos medikai. Apie 8 val. 37 min. jie pranešė, kad buvo iškviesti į pagalbą 1963 m. gimusiam vyrui.
Pasak medikų, vyriškiui padėti jie nebegalėjo, tik konstatavo mirtį.
Vyro kūnas rastas bute po išgertuvių. Smurto žymio, pirminiais duomenimis, nepastebėta.
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