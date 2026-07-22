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Požeminiame parkinge greta Vyriausybės degė „Mercedes-Benz“ – automobilis rastas išdaužtu stiklu

2026 m. liepos 22 d. 12:11
Lrytas.lt
Vilniaus ugniagesiai trečiadienį požeminiame parkinge greta Vyriausybės rūmų užgesino netikėtai užsiliepsnojusį automobilį „Mercedes-Benz“. Degė automobilio salonas, atvykus ugniagesiams automobilis rastas išdaužtų stiklu.
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Pranešimas apie tai, kad iš požeminio parkingo Vilniaus centre greta Vyriausybės rūmų rūksta dūmai liepos 22 d. gautas apie 11 val. 37 min.
Atvykę ugniagesiai informaciją patvirtino. Netrukus nustatyta, kad parkinge dega stovintis automobilis „Mercedes-Benz ML“ – dūmai rūko iš jo salono.
Per incidentą aprūko automobilio salonas. Gaisras buvo greitai užgesintas.
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Pasak ugniagesių, jiems atvykus, automobilis rastas išdaužtu stiklu. Tačiau kokiomis aplinkybėmis stiklas buvo išdaužtas, ugniagesiai sako nežinantys.
Įvykis tiriamas.
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