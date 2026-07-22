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Vilniaus daugiabutyje paryčiais užsiliepsnojo elektrinės banglentės akumuliatorius – apdegė vyras

2026 m. liepos 22 d. 08:59
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo trečiadienį paryčiais Vilniuje kilus gaisrui daugiabutyje. Ugniagesiai praneša, kad degė elektrinės banglentės akumuliatorius.
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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 22 d. apie 4 val. 10 min. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į Taikos g. Buvo pranešta, kad gaisras kilo daugiabutyje.
Atvykus ugniagesiams, trijų kambarių butas buvo stipriai uždūmintas.
Netrukus paaiškėjo, kad buto virtuvėje ant stalo degė elektrinės banglentės akumuliatorius. Gaisras užgesinta dar iki gelbėtojų atvykimo.
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Per incidentą nukentėjo vyras, jis patyrė nudegimų. Po medikų apžiūros, vyriškis išvežtas į ligoninę.
Ugniagesiai praneša, kad apdegė virtuvės baldai, apie 2 kvadratiniai metrai koridoriaus grindų, 1 kvadratinis metras sienos apdailos ir vonios patalpa.
Butas išvėdintas, įvykis tiriamas.
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