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Įsišėlęs gaisras Kauno r. sunaikino skulptoriaus dirbtuves

2026 m. liepos 23 d. 08:13
Lrytas.lt
Didelis gaisras naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Kauno rajone nusiaubė ūkinį pastatą, kuriame buvo įsikūrusios skulptoriaus dirbtuvės.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, liepos 22 d. apie23 val. 44 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Zapyškio seniūniją, Jadagonių kaimą, Upio al. Buvo pranešta, kad dega dirbtuvės.
Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė vieno aukšto mūrinis ūkinis pastatas, stogas buvo sukritęs.
Ugniagesiai praneša, kad iš pastato išnešti 4 dujų balionai.
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Pasak gelbėtojų, pastato viduje buvo įrengtos skulptoriaus dirbtuvės. Per incidentą sudegė visos degiosios medžiagos, mūrinės sienos nugriautos.
Įvykis tiriamas.
GaisrasKauno rajonasdirbtuvės
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