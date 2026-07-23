Įsišėlęs gaisras Kauno r. sunaikino skulptoriaus dirbtuves

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, liepos 22 d. apie23 val. 44 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Zapyškio seniūniją, Jadagonių kaimą, Upio al. Buvo pranešta, kad dega dirbtuvės.
Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė vieno aukšto mūrinis ūkinis pastatas, stogas buvo sukritęs.
Ugniagesiai praneša, kad iš pastato išnešti 4 dujų balionai.
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Pasak gelbėtojų, pastato viduje buvo įrengtos skulptoriaus dirbtuvės. Per incidentą sudegė visos degiosios medžiagos, mūrinės sienos nugriautos.
Įvykis tiriamas.
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