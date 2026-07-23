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Kalvarijoje BMW nuvertė stulpą ir nutraukė laidus

2026 m. liepos 23 d. 10:45
Lrytas.lt
Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo trečiadienį Kalvarijoje trečiadienį automobiliui BMW įsirėžus į stulpą ir nurovus laidus.
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad liepos 22 d. apie 20 val. 49 min. Kalvarijos ugniagesiai buvo iškviesti į avariją, įvykusią Alytaus g.
Atvykus ugniagesiams, automobilis BMW 5 buvo nuvažiavęs nuo kelio ir atsitrenkėęs stulpą. Stulpas užvirto ant automobilio, laidai buvo ant žemės.
Iš automobilio žmonės buvo išlipę, sužeistų nebuvo.
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Atvykę ESO darbuotojai atjungė elektrą.
Ugniagesiai patraukė stulpą nuo automobilio, atjungė automobilio akumuliatorių. Automobilis ištrauktas ant kelio. Sutvarkyta kelio danga.
Įvykis tiriamas.
BMW avarijaKalvarijastulpas
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