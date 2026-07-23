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Pelkėje netoli Visagino įklimpusi moteris ant kojų sukėlė tarnybas – šioms sulėkus, į sausumą išėjo pati

2026 m. liepos 23 d. 10:29
Lrytas.lt
Visagino ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai trečiadienį skubėjo į pagalbą moteriai, kuri pranešė įklimpusi pelkėje. Tarnyboms suvažiavus, moteris pati išėjo į sausumą, policijos pareigūnai ją parvežė namo.
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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 22 d. apie 10 val. 54 min. Visagino ugniagesiai iškviesti į Liaudėnų kaimą. Buvo pranešta, kad moteris įstrigo pelkėje, klimpsta, negali išlipti.
Du ugniagesiai su plaukikų kostiumais išžvalgė 0,5 kvadratinio kilometro pelkės plotą. Apie 11 val. 49 min. gautas policijos pranešimas, kad moteris išėjo iš pelkės. Greitosios pagalbos medikų pagalbos ji atsisakė.
Policijos pareigūnai moterį parvežė namo.
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