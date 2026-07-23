Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie avariją kelyje Maišiagala – Pikeliškės – Nemenčinė liepos 23 d. gautas apie 14 val. 55 min. Buvo pranešta, nuo Ažulaukės kaimo važiuojant Nemenčinės link susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis BMW, jame liko užspausta mergina.
Pasak liudininko, užspausta mergina sąmonės neprarado, tačiau „atrodo labai prastai“. Pirminiais duomenimis, ji važiavo viena.
Ugniagesiams atvykus nurodytu adresu paaiškėjo, kad susidūrė šiukšles vežęs sunkvežimis ir du lengvieji automobiliai – BMW bei „Ford Galaxy“. Po susidūrimo sunkvežimis atsidūrė griovyje.
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Ugniagesiai iš automobilio BMW išlaisvino užspaustą merginą ir perdavė ją greitosios pagalbos medikams. Netrukus medikai pranešė, kad merginos išgelbėti nepavyko. Ji mirė greitosios pagalbos automobilyje.
Pirminiais duomenimis, avarija įvyko BMW vairuotojai (gimusi 2007 m.) lenkiant automobilį „Ford Galaxy“, kurį vairavo vyras (gim. 1978 m.).
Pasak policijos, jauna vairuotoja automobilį lenkė neįsitikinusi, kad tai daryti saugu, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su priešais atvažiuojančiu sunkvežimiu MAN, vairuojamu vyro (gim. 1963 m.).
Nuo smūgio sunkvežimis nuskriejo į griovį, per susidūrimą buvo kliudytas ir „Ford Galaxy“.
Vaizdai iš įvykio vietos: per susidūrimą su sunkvežimiu greta Vilniaus žuvo 19-metė BMW vairuotoja
Dėl avarijos šiame kelio ruože susidarė spūstis.
Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
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