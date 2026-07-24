Apsiavusi šlepetes su kailiuku Vilniuje dingo nepilnametė – policija prašo pagalbos

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios be žinios nepilnametės Karinos Serebrianskajos (gimusi 2011 m.). Liepos 12 d. apie 15 val. nepilnametė išėjo iš globos įstaigos „Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai“, Džiaugsmo g., Vilniuje, ir negrįžo.
Ieškomos nepilnametės požymiai: apie 172 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, ilgų šviesių plaukų. Išeidama ji vilkėjo rudą suknelę, juodą liemenę ir avėjo šlepetes su kailiuku.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, policija prašo apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Irena Savanevičienę, tel. +370 700 56 427, el.p. irena.savaneviciene@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
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