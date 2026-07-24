Į avariją Alytuje pateko su švyturėliais važiavęs greitosios automobilis – sužeistas vairuotojas

Kaip Lrytas sužinojo Alytaus apskrities VPK, pranešimą avariją Pramonės g. liepos 24 d. gautas apie 10 val. 20 min. Buvo pranešta, kad susidūrė automobilis „Škoda Octavia“ ir greitosios pagalbos automobilis.
Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad greitosios pagalbos automobilis prieš avariją važiavo su įjungtais švyturėliais. Po avarijos į ligoninę išvežtas šio automobilio vairuotojas (gim. 1969 m.). Automobilio „Škoda“ vairuotoja (gimusi 1953 m.) nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.
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