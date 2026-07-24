Lietuvos dienaNelaimės

Panevėžyje 13-metis su galingu paspirtuku trenkėsi į automoblį – policija siunčia žinią tėvams

2026 m. liepos 24 d. 15:54
Lrytas.lt
Panevėžyje penktadienį 13-metis vaikas su elektriniu paspirtuku, kurio galingumas priskiriamas mopedams, atsitrenkė į pravažiuojantį automobilį. Vaikui prireikė medikų, o pareigūnai siunčia žinią tėvams: „Nelaukite, kol jums paskambins policija“.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip Lrytas sužinojo Panevėžio apskrities VPK, liepos 24 d. apie 13 val. 53 min. gautas pranešimas, kad J. Basanavičiaus g. ir Šviesos tako sankryžoje susidūrė lengvasis automobilis ir elektriniu paspirtuku važiavęs vaikas, jam reikia medikų pagalbos.
Atskubėję greitosios pagalbos medikai 13-mečiui suteikė pagalbą, vaikas gydomas ambulatoriškai.
Policijos pareigūnai išsiaiškino, kad berniukas važiavo galingu elektriniu paspirtuku. Todėl policija ragina tėvus, kol dar nevėlu, pasidomėti, kuo važinėja jų vaikai.
Susiję straipsniai
Mirtina kaktomuša Vilniaus r.: 19-metę BMW vairuotoją vadavo ugniagesiai, mergina mirė ant medikų rankų

Mirtina kaktomuša Vilniaus r.: 19-metę BMW vairuotoją vadavo ugniagesiai, mergina mirė ant medikų rankų (11)

Klaipėdoje BMW trenkėsi į „Toyota“, šis nulaužė šviesoforą ir sužalojo pėsčiąją

Klaipėdoje BMW trenkėsi į „Toyota“, šis nulaužė šviesoforą ir sužalojo pėsčiąją

Į avariją Alytuje pateko su švyturėliais važiavęs greitosios automobilis – sužeistas vairuotojas

Į avariją Alytuje pateko su švyturėliais važiavęs greitosios automobilis – sužeistas vairuotojas

„Šiandien eismo įvykyje nukentėjo 13-metis vaikas. Rytoj tai gali būti jūsų vaikas. Jis važiavo elektriniu paspirtuku, kurio galingumas priskiriamas mopedų kategorijai. Pasikalbėkite su savo vaikais. Patikrinkite, kuo jie važinėja. Nelaukite, kol policija paskambins į jūsų telefoną“, – tėvams žinutę siunčia pareigūnai.
Pareigūnai primena, kad elektrine mikrojudumo priemone leidžiama važiuoti nuo 16 metų. Nuo 14 metų - tik išklausius Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą.
Vairuojant elektrinę mikrojudumo priemonę privaloma dėvėti šalmą.
Mopedą vairuoti galima nuo 16 metų įgijus vairuotojo pažymėjimą AM kategorijai.
avarijaPanevėžyselektrinis paspirtukas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.