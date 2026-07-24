Panevėžyje 13-metis su galingu paspirtuku trenkėsi į automoblį – policija siunčia žinią tėvams

Kaip Lrytas sužinojo Panevėžio apskrities VPK, liepos 24 d. apie 13 val. 53 min. gautas pranešimas, kad J. Basanavičiaus g. ir Šviesos tako sankryžoje susidūrė lengvasis automobilis ir elektriniu paspirtuku važiavęs vaikas, jam reikia medikų pagalbos.
Atskubėję greitosios pagalbos medikai 13-mečiui suteikė pagalbą, vaikas gydomas ambulatoriškai.
Policijos pareigūnai išsiaiškino, kad berniukas važiavo galingu elektriniu paspirtuku. Todėl policija ragina tėvus, kol dar nevėlu, pasidomėti, kuo važinėja jų vaikai.
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„Šiandien eismo įvykyje nukentėjo 13-metis vaikas. Rytoj tai gali būti jūsų vaikas. Jis važiavo elektriniu paspirtuku, kurio galingumas priskiriamas mopedų kategorijai. Pasikalbėkite su savo vaikais. Patikrinkite, kuo jie važinėja. Nelaukite, kol policija paskambins į jūsų telefoną“, – tėvams žinutę siunčia pareigūnai.
Pareigūnai primena, kad elektrine mikrojudumo priemone leidžiama važiuoti nuo 16 metų. Nuo 14 metų - tik išklausius Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą.
Vairuojant elektrinę mikrojudumo priemonę privaloma dėvėti šalmą.
Mopedą vairuoti galima nuo 16 metų įgijus vairuotojo pažymėjimą AM kategorijai.
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