Lietuvos dienaNelaimės

Per gaisrą Telšių r. apdegė du žmonės

2026 m. liepos 24 d. 09:05
Lrytas.lt
Du žmonės nukentėjo ketvirtadienį Telšių rajone kilus gaisrui gyvenamajame name. Abu atsidūrė ligoninėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 23 d. apie 11 val. 50 min. Telšių ugniagesiai buvo iškviesti į Upynos seniūniją, Gintenių kaimą, Dauginiukų g. Buvo pranešta, kad dega namas.
Atvykus ugniagesiams, medinis vieno aukšto su mansarda gyvenamasis namas degė atvira liepsna.
Iki ugniagesių atvykimo du žmonės išėjo iš degančio namo. Abu patyrė nudegimų ir buvo išvežti į ligoninę.
Susiję straipsniai
Didžiulis gaisras Šilutės r.: su ugnimi gelbėtojai grūmėsi net 7 valandas – nugriaudėjo sprogimas, sudegė 30 triušių

Didžiulis gaisras Šilutės r.: su ugnimi gelbėtojai grūmėsi net 7 valandas – nugriaudėjo sprogimas, sudegė 30 triušių

Požeminiame parkinge greta Vyriausybės degė „Mercedes-Benz“

Požeminiame parkinge greta Vyriausybės degė „Mercedes-Benz“

Įsišėlęs gaisras Kauno r. sunaikino skulptoriaus dirbtuves

Įsišėlęs gaisras Kauno r. sunaikino skulptoriaus dirbtuves

Gaisro metu sudegė namo stogas, išdegė gyvenama patalpa.
Įvykis tiriamas.
GaisrasTelšių rajonasugniagesiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.