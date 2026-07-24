Per gaisrą Telšių r. apdegė du žmonės

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 23 d. apie 11 val. 50 min. Telšių ugniagesiai buvo iškviesti į Upynos seniūniją, Gintenių kaimą, Dauginiukų g. Buvo pranešta, kad dega namas.
Atvykus ugniagesiams, medinis vieno aukšto su mansarda gyvenamasis namas degė atvira liepsna.
Iki ugniagesių atvykimo du žmonės išėjo iš degančio namo. Abu patyrė nudegimų ir buvo išvežti į ligoninę.
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Gaisro metu sudegė namo stogas, išdegė gyvenama patalpa.
Įvykis tiriamas.