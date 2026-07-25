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Kauniečiai pasuko link aerodromo: link Aleksoto – masinė avarija ir kelių kilometrų spūstis

2026 m. liepos 25 d. 17:20
Šeštadienį dėl Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome vykstančios aviacijos šventės kauniečiai suplūdo į Aleksotą. Vis dėlto panašu, kad eismo keblumų išvengti nepavyko – fiksuota masinė avarija, formuojasi kelių kilometrų spūstis.
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Kaip rodo navigacijos programa „Waze“, eismas sutriko ne tik Veiverių gatvėje, tačiau ir Europos prospekte bei aplinkinėse gatvėse.
Tačiau didžiausia spūstis, „Waze“ duomenimis, susidarė būtent Veiverių g. vykstant nuo Vytauto Didžiojo tilto. 16.15 val. duomenimis, ji siekia 2,3 kilometrus.
Navigacija taip pat rodo, kad ties nusukimu iš Karaliaus Mindaugo pr. ant tilto fiksuotas eismo įvykis.

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Šią informaciją naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas.
Jo turimais duomenimis, 14.31 val. gautas pranešimas, kad ties tiltu susidūrė 4 automobiliai, vairuotojai nesutaria dėl kaltės.
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Apie sužeistuosius nepranešta.
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