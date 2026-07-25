Per avarijas Kaune sužalpoti motociklo ir mopedo vairuotojai

Apie 18.00 val. Kaune, Panerių g. – M. Mažvydo g. sankirtoje, susidūrė automobilis „Seat“, vairuojamas vyro (gim. 2003 m.), ir motociklas „QJMotor“, vairuojamas vyro (gim. 1995 m.).
Motociklo vairuotojas dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.
18.15 val. Kaune, P. Lukšio g. – Muravos g. sankirtoje, susidūrė automobilis „Volkswagen“, vairuojamas vyro (gim. 1995 m.), ir mopedas „Hyosung“, vairuojamas vyro (gim. 1991 m.).
Susiję straipsniai
Mopedo vairuotojas dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.