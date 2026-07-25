Socialiniuose tinkluose jie prašo atsiliepti žmones, kurie matė avariją arba nelaimės metu buvo netoliese.
„Laiko nepasuksi atgal ir žmonių nesugrąžinsi, tačiau norisi kiek galima labiau suprasti, kas ir kodėl įvyko. Todėl labai prašome visų, kas matė avariją arba buvo šalia, susisiekti su mumis per „Messenger“. Jeigu nematėte, gal galite pasidalinti šiuo postu, kad kuo daugiau žmonių jį pamatytų. Būsime labai dėkingi“, – viešai kreipėsi žuvusios merginos artimieji.
Taip pat artimieji paskelbė informaciją apie atsisveikinimą. Jie kviečia visus, norinčius pagerbti merginos atminimą, kartu prisiminti jos gyvenimo kelią, pasiekimus ir šviesią asmenybę. Artimųjų prašymas atvykstantiems – simboliškai pagerbti Anastasiją prisimenant jos itin mėgtą rožinę spalvą.
„Atšvęskime Anastasijos nueitą kelią, jos pasiekimus ir kokia nuostabi ji buvo... Galite aplankyti Anastasiją pirmadienį, liepos 27 dieną nuo 16:00 iki 21:00.
Atsisveikimo su Anastasija ceremonija antradienį, liepos 28 dieną nuo 10:00 iki 12:00. Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“, Olandų g. 22, Vilnius, 6 salė. Ji labai mėgo rožinę spalvą...“, – feisbuko paskyroje pranešė žuvusios 19-metės tėtis.
Paviešinti vaizdai iš mirtinos avarijos prie Vilniaus, kurioje žuvo 19-metė BMW vairuotoja
Primename, kad nelaimė įvyko liepos 23-osios rytą Vilniaus rajone. Pirminiais duomenimis, lengvasis BMW automobilis susidūrė su vilkiku.
Po smūgio automobilyje prispaustą merginą išvadavo ugniagesiai gelbėtojai, tačiau medikams jos gyvybės išgelbėti nepavyko. Dėl eismo įvykio aplinkybių pradėtas ikiteisminis tyrimas.