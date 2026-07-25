Prienuose per eismo įvykius nukentėjo motociklininkas ir dviratininkas

12 val. 45 min Kęstučio gatvėje, vyras (gim. 1989 m.) blaivus, neturėdamas teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemonę „Kawasaki“ nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė motociklo, staigiai stabdė, dėl ko nukrito nuo motociklo ir susižalojo, motociklas slysdamas atsitrenkė į priekyje važiavusio automobilio „Ford“, kurį vairavo moteris (gim. 1973 m.) galinę dalį.
Susižalojęs vyras išvežtas į gydymo įstaigą.
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Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
15 val. F. Martišiaus gatvėje, automobilis „BMW“, kurį vairavo moteris (gim. 2003 m.) kliudė dviratį, kurį vairavo, galimai, neblaivus vyras (gim. 1962 m.).
Dviratininkui prireikė medikų pagalbos. Pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas.