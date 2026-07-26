„Via Baltica“ kelyje – dvi skaudžios avarijos, į ligoninę išvežti trys žmonės

Apie nelaimes naujienų portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo skaitytojas.
Jis pasidalijo vaizdo įrašais, kuriuose matyti abiejose avarijų vietose dirbančios gausios specialiųjų tarnybų pajėgos ir smarkiai apgadintos transporto priemonės, iš kurių viena degė atvira liepsna, bei ant kelio gulintis motociklininkas.
„Via Baltica“ kelyje, dvi avarijos, – rašė skaitytojas.
Naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtoju, šis nurodė, kad pirmasis pranešimas apie avariją gautas 11.21 val. Kėdainių rajone, ties Nociūnų kaimu, o antrasis – 12.04 val. Kauno rajone, A8 kelyje ties Gailiušių kaimu.
Abiem atvejais susidūrė lengvasis automobilis ir motociklas.
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„Kėdainių rajone eismas buvo apribotas iš dalies, o Kauno rajone kurį laiką buvo visiškai sustabdytas, kol įvykio vietoje dirbo specialiosios tarnybos“, – sakė budėtojas.
Kauno rajone po susidūrimo užsidegė eismo įvykyje dalyvavęs „Audi“ automobilis, galimai degė ir motociklas. Kol ugniagesiai užgesino gaisrą ir transporto priemonė buvo saugiai patraukta nuo važiuojamosios kelio dalies, eismas šioje vietoje buvo pilnai sustabdytas.
Pasak policijos, šiuo metu eismas abiejose avarijų vietose jau visiškai atnaujintas.
Per abi avarijas nukentėjo motociklus vairavę asmenys – jie išvežti į gydymo įstaigas. Kauno rajone įvykusios avarijos metu motociklu važiavo ir keleivis, kuris taip pat buvo pristatytas į ligoninę.