Netoli Ariogalos automagistralėje A1 susidūrė 4 automobiliai – susiformavo didelė spūstis

Kaip pranešė policija, 17 val. 26 min. minėtoje automagistralės dalyje, netoli remontuojamo jos ruožo susidūrė keturi vienas paskui kitą važiavę automobiliai.
Per avariją žmonės nebuvo sužaloti, tačiau nukentėjo automobiliai.
Vairuotojams sutarus dėl kaltės, jie užpildė eismo įvykio deklaracijas.
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Po to du automobiliai nuvažiavo, o du, kurie buvo stipriau pažeisti liko, įvykio vietoje. Jų vairutojai laukė evakuatorių.
Dėl avarijos automagistralėje susiformavo didelė spūstis.
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