Prie karjero Kauno rajone – tarnybų sujudimas: kas nutiko?

„Sveiki, gal kažką žinot, kas įvyko Drąseikiuose? Matėm narus, policija, GMP“, – apie 16.30 val. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė skaitytoja.
Moters atsiųstoje nuotraukoje matyti vandens telkinyje žvalgybą atliekantys narai.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, šis portalą informavo, jog yra tikėtina, kad karjere paskendo žmogus.
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„Kol kas apie rastą kūną informacijos neturime, tačiau 13.09 val. policija gavo pranešimą, kad karjere skendo vyriškis. Apie tai informavo liudininkai“, – komentavo budintis pareigūnas.
Jis taip pat pažymėjo, kad tarnybos vis dar dirba vietoje, kūno ieškoma toliau.
Kaunasskenduolisnarai
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