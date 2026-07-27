Didžiulė paieškos operacija Alytaus r.: į mišką išėjo pareigūnai su šunimis, pakeltas pasieniečių sraigtasparnis

Domininkas Mankevičius yra apie 170 cm. ūgio, liekno kūno sudėjimo, plikas. Vilkėjo juodas sportines kelnes, margą megztinį, avėjo žalius guminius batus.
Liepos 26 d. rytą vyro paiešką vykdė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ir VSAT kinologai su tarnybiniais šunimis. Paieškai taip pat buvo pasitelktas dronas. Prie paieškos prisidėjo ir VSAT pareigūnai, pasitelkę sraigtasparnį.
Liepos 27 d. Alytaus policijos pareigūnai tęsia paiešką, tikrinama negyvenamas sodybas ir aplinkines teritorijas. Taip pat buvo pakėlę droną.
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Gyventojus, turinčius negyvenamas sodybas Meškučių, Alovės, Kudariškės kaimuose policija prašo jas patikrinti.
Žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį pastebėjusius, policija prašo skubiai informuoti Alytaus apskities VPK Alytaus m. ir r. policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Aidą Kaknevičių tel. +370 700 65 635, +370 614 72 750, el. paštu aidas.kaknevicius@policija.lt arba bendruoju pagalbos telefonu 112.