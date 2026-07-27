Kauno apskrities keliuose – dvi skaudžios motociklų avarijos, kurias skiria vos 40 minučių

Visų pirma rimtas susidūrimas įvyko Kėdainių r. Kaip praneša Kauno apskrities VPK, liepos 26 d. apie 11 val. 20 min. Kėdainių r., Nociūnų kaime, kelyje Panevėžys – Sitkūnai, automobilis „Renault“, vairuojamas vyro (gim. 1956 m.), susidūrė su motociklu „Kawasaki“, vairuojamu kito vyro (gim. 1973 m.).
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja, kad gelbėjimo tarnybos apie šį susidūrimą buvo informuotos automatiniu automobilio „e-Call“ pranešimu.
Ugniagesiams atvykus į nurodytą vietą, paaiškėjo, kad susidūrė lengvasis automobilis ir motociklas.
Panaudojus gelbėjimo įrangą, nukirpta automobilio „Renault Symbioz“ skarda, atlaisvintas vairuotojas, kuris per keleivio pusę iš automobilio išlipo pats.
Lengvuoju automobiliu važiavo keturi žmonės. Automobilio vairuotojas išvežtas į ligoninę. Į ligoninę išvežtas ir motociklo „Kawasaki“ vairuotojas. Sąmonės jis nebuvo praradęs.
Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių, panaudoję vilkimo lyną, automobilį patraukė nuo kelio. Taip pat panaudojus 5 kg pjuvenų ir parankines priemones nuvalyta kelio danga.
Vos po 40 minučių Kauno apskrities gelbėjimo tarnybos buvo informuotos apie dar vieną rimtą avariją, į kurią pateko motociklas. Pasak policijos pranešimo, apie 12 val. Kauno r., Gailiušių kaime, kelyje Sitkūnai – Panevėžys, automobilis „Audi“, vairuojamas vyro (gim. 2004 m.), susidūrė su motociklu, vairuojamu vyro (gim. 1969 m.).
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Ugniagesiai praneša, kad po susidūrimo motociklas užsidegė.
Atvykus gelbėtojams, automobilis „Audi A6“ ir motociklas „Harley-Davison“ degė atvira liepsna.
Ugniagesiai transporto priemones užgesino, atjungė akumuliatorius.
Per avariją sužaloti motociklo vairuotojas ir motociklo keleivė (gimusi 1974 m.). Ugniagesiai stabilizavo nukentėjusius ir padėjo įkelti juos į greitosios pagalbos automobilius. Abu išvežti į ligoninę.
Įvykio metu buvo pilnai uždarytas eismas abejomis eismo kryptimis.
Policija dėl abiejų avarijų pradėjo ikiteisminius tyrimus.
avarijamotociklasKauno rajonas
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