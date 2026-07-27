Savaitgalį ugniagesiai ne tik gesino gaisrus, bet ir skubėjo į nelaimes keliuose ir vandenyje

Penktadienį, apie 5 val. 57 min., Vilniuje, Leičių gatvėje, daugiabutyje atvira liepsna degė butas, pro langus veržėsi liepsnos. Žmogų, nušokusį iš trečiojo aukšto ant antrojo aukšto terasos, ugniagesiai gelbėtojai nukėlė ir perdavė medikams. Gaisro metu išdegė vienas buto kambarys, stipriai aprūko kitos buto patalpos.
Apie 11 val. 59 min., Klaipėdoje, Šilutės plente, gaisras kilo parduotuvėje. Atvykę ugniagesiai nustatė, kad pastato antrajame aukšte degė pakabinamų lubų konstrukcija. Iki ugniagesių atvykimo parduotuvės darbuotojai savarankiškai gesino gaisrą milteliniais gesintuvais.
Ugniagesiai nuardė apie 50 kv. m pakabinamų lubų su akmens vatos užpilu, medžiagas išnešė į lauką ir perliejo jas vandeniu. Patikrinus patalpas termovizoriumi, gaisro židinių nebuvo nustatyta, patalpos išvėdintos. Gaisro metu aprūko parduotuvės ekspozicijoje esantys baldai.
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Apie 20 val. 08 min., gautas pranešimas, kad durpyne, esančiame Kupiškio rajone, Kupiškio seniūnijoje, didele liepsna dega kelmai. Apie 1 ha plote degė krūvose sukrauti kelmai ir medžiai. Gaisro gesinimui pasitelktos gausios ugniagesių pajėgos, gaisrą malšino 32 ugniagesiai gelbėtojai, talkino ir 12 įmonės darbuotojų.
Šeštadienį, apie 21 val. 57 min., Vilniuje, Švyturio gatvėje, garažų masyve degė garažas. Du jaunuoliai, patyrę nudegimus, iš garažo išėjo patys, jie išvežti į gydymo įstaigą. Gaisro metu apdegė garaže buvę namų apyvokos daiktai, deformavosi garažo vartai.
Sekmadienį, apie 23 val. 48 min., Vilniaus rajone, Rudaminos seniūnijoje, Dukelių kaime, gaisras kilo gyvenamajame name: atvira liepsna degė vonios kambarys. Iki atvykstant ugniagesiams, GMPT medikai apžiūrėjo vyrą ir išvežė jį į gydymo įstaigą. Gaisro metu išdegė vonios kambarys, karštis paveikė ir kitas namo vietas: apsilydė gretimo kambario visi plastikiniai apdailos elementai, dalis stogo apkalimo iš lauko. Autonominiai dūmų detektoriai name, pirminiais duomenimis, neįrengti.
Penktadienį, apie 15 val. 44 min. gautas pranešimas, kad Joniškio rajone, Žemaičių gatvėje, žmogus negali išlipti iš griovio. Žmogus rastas apie 1 m gylio melioracijos griovyje. Ugniagesiai gelbėtojai padėjo žmogui išlipti iš griovio ir perdavė jį medikams.
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Šeštadienį, apie 18 val. 27 min., Vilniuje, Prano Vaičaičio gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino katę, kuri buvo įstrigusi tarp namų blokų. Išlaisvintas gyvūnas perduotas savininkei.
Apie 23 val. 30 min., gautas pranešimas, kad Kaišiadorių rajone, Rumšiškių seniūnijoje, Rumšiškių miestelyje, Vajakiškių gatvėje, žmogus, išėjęs maudytis į tvenkinį, ilgą laiką negrįžta. Ugniagesiai gelbėtojai atliko žvalgybą tvenkinyje ir nuo kranto. Dėl tamsaus paros meto paieškos darbai buvo nutraukti ir atnaujinti sekmadienį ryte. Ugniagesiai gelbėtojai narai skenduolį rado vandens telkinyje apie 6 m nuo kranto.
Sekmadienį, apie 10 val. 05 min., pranešta, kad Klaipėdoje, prie Varpų gatvės, tvenkinyje galimai matomas žmogaus kūnas. Ugniagesiai gelbėtojai ištraukė skenduolį, buvusį tvenkinyje apie 3 m nuo kranto.
Apie 11 val. 20 min., Kėdainių rajone, Pelėdnagių seniūnijoje, Nociūnų kaime, A8 kelyje, susidūrė lengvasis automobilis ir motociklas. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję gelbėjimo įrangą, nukirpo lengvojo automobilio kėbulo dalį. Atlaisvintas vairuotojas iš automobilio išlipo pats. Lengvuoju automobiliu važiavę 4 žmonės ir motociklo vairuotojas išvežti į gydymo įstaigą.
Apie 12 val. 02 min., Kauno rajone, Babtų seniūnijoje, Gailiušių kaime, A8 kelyje, susidūrus lengvajam automobiliui „Audi A6“ ir motociklui „Harley-Davidson“, abi transporto priemonės degė atvira liepsna. Ugniagesiai gelbėtojai užgesino automobilį ir motociklą, atjungė jų akumuliatorius. Taip pat stabilizavo eismo įvykyje nukentėjusiuosius motociklo vairuotoją ir keleivę bei padėjo juos įkelti į GMPT automobilį. Nukentėjusieji išvežti į gydymo įstaigą.
Apie 12 val. 46 min. gautas pranešimas, kad Šiaulių rajone, Kuršėnuose, Gedimino gatvėje, Ventos upėje, užstrigo vandens dviratis, vanduo bėga į dviračio vidų. Vandens dviračiu plaukė vienas žmogus. Vandens dviratis buvo Ventos upėje, nutolęs apie 20 m nuo kranto, užplaukęs ant akmenų. Ugniagesiai gelbėtojai žmogų su vandens dviračiu partempė į krantą, žmogus nenukentėjo.
Apie 13 val. 05 min. gautas pranešimas, kad Kauno rajone, Lapių seniūnijoje, Drąseikių kaime, Drąseikių karjere, skęsta žmogus. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, nuo kranto skęstančio žmogaus nesimatė. Skenduolio ieškota po vandeniu ir iš valties, apžiūrėtos karjero pakrantės ir žolynai. Skenduolis nerastas.
Apie 14 val. 58 min. pranešta, kad Lazdijų rajone, Seirijų seniūnijoje, Metelių kaime, viduryje Dusios ežero, apvirtęs katamaranas, iš jo vandenyje iškritę du žmonės su saugos liemenėmis. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, vandenyje buvo matomi žmonės su saugos liemenėmis prie priplaukusios baržos. Ugniagesiai gelbėtojai nuplaukė prie apvirtusio katamarano, plaukusius juo žmones įsikėlė iš baržos, parplukdė juos ir katamaraną į stovyklavietę.
Apie 16 val. 43 min. gautas pranešimas, kad Šakių rajone, Šakių seniūnijoje, Bizierių kaime, traktorius įvažiavo į tvenkinį, vairuotojas sėdi ant traktoriaus kabinos. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, traktoriaus vairuotoją pargabeno į krantą ir perdavė jį medikams. Traktorių iš vandens telkinio padėjo ištraukti į įvykio vietą atvažiavęs ūkininkas su technika.
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