Į darbą susiruošusi vilnietė ankstų rytą daugiabučio laiptinėje aptiko žmogaus kūną

Pranešimas apie viename iš Kalvarijų g. daugiabučių rastą gulintį vyrą liepos 28 d. gautas apie 6 val. 18 min. Į darbą susiruoši moteris, pranešė, kad vyras guli laiptinėje.
Visų pirma nurodytu adresu nuvyko greitosios pagalbos medikai. Jie konstatavo vyro mirtį.
Pirminiais duomenimis, smurto žymių ant kūno nerasta, nusikaltimas neįtariamas.
Susiję straipsniai
Policija greitai nustatė, kad daugiabučio laiptinėje rastas 1983 metais gimusio benamio kūnas. Mirties priežastis kol kas nežinoma.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
mirė vyrasdaugiabutisVilnius
Rodyti daugiau žymių