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Kaišiadorių r. pelkės paslaptis: nežinomo vyro mirties aplinkybes narplioti pradėjo policija, prireikė ugniagesių

2026 m. liepos 28 d. 08:30
Lrytas.lt
Kaišiadorių rajone radus mirusio vyro kūną prireikė ugniagesių. Kūnas rastas pelkėje, sunkiai prieinamoje vietoje. Žmogaus tapatybė kol kas nežinoma, neaiškios ir jo mirties aplinkybės.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, liepos 27 d. apie 22 val. 04 min. policijos pareigūnai paprašė Kaišiadorių ugniagesių pagalbos. Policija gelbėtojų prašė atvažiuoti į Rumšiškių seniūniją, Antakalnio kaimą, Laukų g.
Gelbėtojams atvykus paaiškėjo, kad reikalinga pagalba iš pelkėtos vietovės išnešti žmogaus kūną.
Du ugniagesiai apsivilkę hidrokostiumus iš šlapios durpingos pievos žmogaus kūną išnešė į sausą vietą ir perdavė policijai.
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Policijos departamentas informuoja, kad kūnas rastas apie 21 val. Kadangi palaikai aptikti sunkiai pasiekiamoje šlapioje vietoje, pareigūnai paprašė ugniagesių pagalbos.
Pasak policijos, kūnas jau pradėjęs irti, kiek jis pragulėjo pelkėje, dar nežinoma. Maždaug 55-60 metų vyro tapatybė kol kas nežinoma.
Nežinoma ir vyro mirties priežastis bei aplinkybės. Pirminiais duomenimis, akivaizdžių smurto žymių ant kūno neaptikta, tad nusikaltimas kol kas neįtariamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, nuo kurių išvadų priklausys tolesnė tyrimo eiga.
mirė vyrasKaišiadorių rajonaspelkė
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