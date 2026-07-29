Didelė avarija A1 kelyje prie Kauno: žuvo mergina, yra sužeistų

Apie avariją naujienų portalą informavo skaitytojas, atsiuntęs vaizdo įrašą iš įvykio vietos.
Tuo metu socialinio tinklo grupėje „Kur stovi policija Kaune“ vairuotojai taip pat pranešė: „Ties Sausine baisi avarija. Kamštis Kauno link.“
Vienas naujienų portalo skaitytojas teigė, kad avarija atrodo itin skaudi ir, jo manymu, gali būti žuvusiųjų. Susisiekus su Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, paaiškėjo, kad pranešimas apie eismo įvykį gautas 15 val. 21 min.
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Pasak budinčio pareigūno, įvykio vietoje dirba tarnybos, eismo srautas šiame kelio ruože yra itin intensyvus, todėl išsamesnės informacijos kol kas nėra.
„Pirminė informacija buvo, kad gali būti prispaustų. Atvykus paaiškėjo, kad yra nukentėjusių žmonių. Šiame eismo įvykyje automobilis buvo pavojingai pasviręs, apvirtęs ant stogo. Iš viso eismo įvykyje nukentėjo 5 žmonės. 4 išvežti į gydymo įstaigą, vienam, deja, konstatuota mirtis“, – Eltai teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Portalo „Delfi“ praneša, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus informavo, kad transporto priemone važiavo penki žmonės. Du iš jų gulėjo važiuojamojoje kelio dalyje, o trys buvo įkalinti automobilyje.
Teigiama, kad trys žmonės buvo išvaduoti iš automobilio, tačiau vienai merginai greitosios medicinos pagalbos medikai konstatavo mirtį.