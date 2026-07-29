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Didžiulė paieškos operacija Alytaus r. baigta – su dronais ir tarnybiniais šunimis ieškotas vyras miške rastas miręs

2026 m. liepos 29 d. 11:57
Lrytas.lt
Radus dingusio vyro kūną Alytaus apskrities policija baigė didžiulę paieškos operaciją, kurią buvo įtraukti kinologai su tarnybiniais šunimis, į orą buvo pakelti dronai ir pasieniečių sraigtasparnis.
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„Šiandien (liepos 29 d. – red.past.) apie 11 val. Alytaus apskrities pareigūnai Varčios miško teritorijoje rado ieškoto vyro kūną. Pareigūnų vardu, reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems“, – trečiadienį prieš vidurdienį pranešė Alytaus apskrities VPK.
Kaip jauskelbė Lrytas, Alytaus policijos pareigūnai kelias dienas ieškojo 1951 m. gimusio vyro, kuris liepos 25 d. apie 7 val. išėjo iš namų į Varčios mišką ir negrįžo.
Liepos 26 d. rytą vyro paiešką vykdė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ir VSAT kinologai su tarnybiniais šunimis. Paieškai taip pat buvo pasitelktas dronas. Prie paieškos prisidėjo ir VSAT pareigūnai, pasitelkę sraigtasparnį.
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Didžiulė paieškos operacija Alytaus r.: į mišką išėjo pareigūnai su šunimis, pakeltas pasieniečių sraigtasparnis

Didžiulė paieškos operacija Alytaus r.: į mišką išėjo pareigūnai su šunimis, pakeltas pasieniečių sraigtasparnis

Liepos 27 d. Alytaus policijos pareigūnai tęsė paiešką, tikrino negyvenamas sodybas ir aplinkines teritorijas. Taip pat buvo pakėlę droną.
Policija kreipėsi pagalbos ir į gyvenojus. Gyventojus, turinčius negyvenamas sodybas Meškučių, Alovės, Kudariškės kaimuose policija prašė jas patikrinti.
Pareigūnai taip pat platino dingusio vyro nuotrauką ir aprašymą, prašydami vyriškį pastebėjus, pranešti apie tai policijai.
paieškamirė vyrasAlytaus rajonas
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