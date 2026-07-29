Į darbą važiavusi Panevėžio policininkė sukėlė avariją – nukentėjo žmogus

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 28 d. apie 7 val. Panevėžyje, Savitiškio g. ir Vakarinės g. sankryžoje, nuosavas automobilis BMW X3, vairuojamas neuniformuotos (vyko į tarnybą) blaivios Panevėžio apskrities VPK pareigūnės (gimusi 1985 m.), išvažiuojant iš šalutinio kelio, nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu „VW Golf“, kurį vairavo vyras (gim. 2004 m.).
Per eismo įvykį sužalotas automobilio „VW“ vairuotojas, kuris suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Dėl įvykio pradėta administracinė teisena dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo.
BMW avarijaPanevėžyspareigūnė
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