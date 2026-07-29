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Šiurpūs sutapimai Visagine: toje pačioje gatvėje, tą pačią dieną rastos mirusios dvi to paties amžiaus jaunos moterys

2026 m. liepos 29 d. 10:10
Lrytas.lt
Visagino policijos pareigūnai pradėjo du ikiteisminius tyrimus ir aiškinasi dviejų jaunų moterų mirties priežastis. Nors akis bado šiurpūs moterų mirties aplinkybių sutapimai, policija neigia, kad įvykiai kaip nors susiję, kol kas realiomis nelaikomos ir savižudybių versijos.
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Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, liepos 28 d. apie 9 val. 42 min., Visagine, Taikos pr. namuose mirė moteris (gimusi 1996 m.). Kūnas be smurto žymių. 
Taip pat liepos 28 d. apie 20 val. 02 min., Visagine, tame pačiame Taikos pr., bute rastas to paties amžiaus kitos moters (gimusi 1996 m.) kūnas be akivaizdžių smurto žymių.
Utenos apskrities VPK Lrytas sužinojo, kad nors sutapimai į krenta į akis, abiejų įvykių policija nesieja.
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„Tos moterys visiškai tarpusavyje nesusijusios. Visi tie dalykai, kurie krenta į akis, yra tik sutapimai. Abi moterys mirė skirtinguose namuose. Taikos pr. Visagine yra nemažas, čia daug namų. Taip jau sutapo, kad toje pačioje gatvėje tą pačią dieną mirė dvi to paties amžiaus moterys“, – Lrytas sakė Utenos apskrities VPK atstovė Violeta Ginaitienė.
Dėl kokių priežasčių moterys mirė, kol kas neaišku, tačiau policija bent kol kas savižudybės versijų nei vienu atveju nelaiko realiomis. Kūnai perduoti teismo medicinos ekspertams, kurie turė nustatyti abiejų moterų mirties aplinkybs.
Pradėti du atskiri ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
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