23 metų vairuotojas trečiadienio popietę važiavo link Kauno su savo 31 metų drauge ir dviem pastarosios nepilnametėmis globotinėmis (gim. 2011 m. ir 2013 m.).
Tyrimui vadovaujančio prokuroro Osvaldo Stadaliaus duomenims, ši moteris yra abiejų savo globotinių teta.
Kartu vyko ir 29 metų moteris.
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Nepilnametės ir dvi suaugusios keleivės – iš Kauno rajono, o vairuotojas gyvena Kėdainių rajone. Kelionės dalyviai važiavo greitkeliu nuo Kėdainių rajono pusės link Kauno.
Kraupi nelaimė įvyko apie 15 val. 20 min.“ kuomet nevaldomu tapęs automobilis nulėkė nuo kelio ir atsitrenkęs į atitvarus, apvirto ant stogo.
Skubiai iškviesti ugniagesiai gelbėtojai du žmones aptiko ant žemės, o trys liko prispausti automobilio viduje. Paskutinė buvo ištraukta 14 metų paauglė, kurios mirtį medikai konstatavo avarijos vietoje.
Vairuotojas ir trys keleivės paguldyti į Kauno klinikas. Jie patyrė daugybinius sužalojimus, tačiau teisėsauga neturi duomenų, kad grėstų pavojus kurio nors iš jų gyvybei.
Prokuroras O. Stadalius naujienų portalą Lrytas informavo, jog vairuotojas teises įgijo šiek tiek daugiau nei prieš 2 metus. Automobilis priklausė jam.
Pirminiais duomenimis, „Renault“ vairavęs jaunuolis nepriklausė vadinamiesiems kelių ereliams, nebuvo linkęs pažeidinėti eismo taisyklių.
Greitis paaiškės tyrimo metu, sulaukus techninės ekspertizės išvadų.
Vairuotojas iš pažiūros atrodė blaivus. Dėl sveikatos būklės patikrinti jo blaivumo alkoholio matuokliu tragedijos vietoje nebuvo galimybės, tuo tikslu paimtas kraujas.
Pasak O. Stadaliaus, atsakymai prokuratūrą gali pasiekti maždaug po mėnesio.
Pareigūnai prašo atsiliepti liudininkus, kurių pasakojimai padėtų, tiriant tragedijos aplinkybes. Jų skambučių laukiama telefonu 112.
žūtisnepilnametėKauno rajonas
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