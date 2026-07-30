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Policija ir ugniagesiai pildo tragiškos avarijos pakaunėje faktus ir chronologiją: žuvo nepilnametė, dar viena nepilnametė sužeista (1)

2026 m. liepos 30 d. 08:34
Lrytas.lt
Policija ir ugniagesiai ketvirtadienio rytą sudėliojo išvakarėse pakaunėje įvykusios tragiškos avarijos, per kurią žuvo mergina, faktus ir chronologiją. Pasak policijos pranešimo, į avariją patekusį automobilį vairavo jaunas vyras, o tarp sužeistųjų yra ir nepilnametė.
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Kaip jau skelbė Lrytas, liepos 29 d. apie 15 val. 20 min. Kauno r., kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda (kelias A1) 109-ame km, ties Sausinės kaimu, automobilis „Renault Megane“, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkęs į kelio atitvarus apsivertė ant stogo.
Ketvirtadienio rytą policija pranešė, kad automobilį vairavo jaunas vyras (gim. 2002), kartu važiavo dar keturi žmonės.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba praneša, kad pranešimas apie avariją gautas apie 15 val. 20 min. Buvo pranešta, kad ant viaduko apsivertė automobilis, gali būti prispaustų žmonių.
Atvykus gelbėtojams, automobilis „Renault Megane“ buvo apvirtęs ant stogo, pasikabinęs ant atitvaro. Du žmonės gulėjo ant žemės, trys viduje buvo prispausti.
Traukimo trosų pagalba stabilizuotas automobilis. Apie 15 val. 42 min. pirmas nukentėjęs ištrauktas iš automobilio, apie 15 val. 54 min. – antras. Visi keturi išvežti greitosios pagalbos automobiliais.
Apie 16 val. 10 min. ištraukta paskutinė keleivė. Paaiškėjo, kad ji - nepilnametė. Greitosios pagalbos medikai konstatavo merginos mirtį.
Policija praneša, avarijoje žuvo 2011 m. gimusi mergina. Sužaloti automobilio vairuotojas bei kartu važiavusios dvi moterys (gimusios 1996 m. ir 1994 m.) bei nepilnametė (gimusi 2013 m.). Visi paguldyti į ligoninę.
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