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Alytaus ugniagesiai skubėjo į pagalbą vyrui, kuris krito iš 3 aukšto ir įstrigo tarp turėklų

2026 m. liepos 31 d. 11:12
Lrytas.lt
Alytaus ugniagesiai ketvirtadienį skubėjo į pagalbą vyrui, kuris po skrydžio iš trečio aukšto buvo įstrigęs tarp turėklų.
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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 30 d. apie 18 val. 30 min. Alytaus ugniagesiai buvo iškviesti į Putinų g. Buvo gautas greitosios pagalbos medikų pranešimas, kad vykstama pas pacientą, kuris įstrigo tarp turėklų, ir prašoma pagalbos.
Atvykus ugniagesiams, nukentėjęs žmogus buvo laiptinėje, nukritęs iš 3-io aukšto ir įstrigęs tarp turėklų.
Rankiniu inventoriumi vyras iškeltas ir perduotas greitosios pagalbos medikams.
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