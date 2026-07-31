Alytaus ugniagesiai skubėjo į pagalbą vyrui, kuris krito iš 3 aukšto ir įstrigo tarp turėklų

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 30 d. apie 18 val. 30 min. Alytaus ugniagesiai buvo iškviesti į Putinų g. Buvo gautas greitosios pagalbos medikų pranešimas, kad vykstama pas pacientą, kuris įstrigo tarp turėklų, ir prašoma pagalbos.
Atvykus ugniagesiams, nukentėjęs žmogus buvo laiptinėje, nukritęs iš 3-io aukšto ir įstrigęs tarp turėklų.
Rankiniu inventoriumi vyras iškeltas ir perduotas greitosios pagalbos medikams.
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Žmogus su gyvybės požymiais išvežtas į ligoninę.
Įvykis tiriamas.
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