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Dėl avarijos Kazlų Rūdos savivaldybėje ant kojų buvo sukeltos visos tarnybos

2026 m. liepos 31 d. 09:54
Lrytas.lt
Visos Kazlų Rūdos gelbėjimo tarnybos buvo sukeltos ant kojų ketvirtadienį gavus pranešimą apie dviejų automobilių susidūrimą. Policija ir ugniagesiai praneša, kad per šį incidentą nukentėjo moteris.
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Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, liepos 30 d. apie 11 val. 30 min., Kazlų Rūdos savivaldybėje, Bartininkų kaimo, sankryžoje susidūrė automobilis „Volvo“, kurį vairavo blaivi moteris (gimusi 1969 m.) ir automobilis „Volkswagen Golf“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 2003 m.).
Pirminiais duomenimis, vyro vairuojamas „Volkswagen Golf“, išvažiuodamas iš šalutinio kelio, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio „Volvo“.
Eismo įvykio metu nukentėjo „Volvo“ vairuotoja, kuri dėl patirtų sužalojimų pristatyta į Marijampolės ligoninės priėmimo skyrių. 
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Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba praneša, kad gelbėjams buvo pranešta, kad susidūrė du automobiliai, galimai prispausta moteris.
Atvykus ugniagesiams, prispaustų žmonių nebuvo. Ugniagesiai „Volvo“ vairuotoją padėjo medikams įkelti į greitosios pagalbos automobilį.
Patraukus lengvuosius automobilius nuo kelio važiuojamosios dalies išsilieję teršalai išskaidyti panaudojus 8 kg biraus absorbento ir nuplauta kelio danga.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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