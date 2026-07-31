Panevėžio ir Ignalinos rajonuose ugniagesiai iš vandens ištraukė du skenduolius

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 30 d. apie 14 val. 52 min. Panevėžio ugniagesiai buvo iškviestį Paįstrio seniūniją, Daukniškių kaimą, Daukniškio g. Buvo pranešta, kad iš Lėvens upės reikia ištraukti skenduolį.
Atvykę ugniagesiai iš upės (apie 5 metrus nuo kranto ir apie 1,3 metro gylyje) ištraukė skenduolio kūną. Kūnas perduotas policijos pareigūnams ir greitosios pagalbos medikams.
Medikai konstatavo vyro mirtį.
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Panevėžio apskrities VPK praneša, kad Daukniškių kaime, upėje rastas vyro (gim. 1945 m.) kūnas. Pirminės apžiūros metu smurto žymių nepastebėta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Taip pat liepos 30 d. apie 14 val. 59 min. Ignalinos ugniagesiai skubėjo į Ignalinos seniūnijoje esantį Gaveikėnų kaimą, Dringio g. Buvo gautas pranešimas, kad policijai reikalinga pagalba iš ežero ištraukti skenduolį.
Atvykus ugniagesiams, žmogaus kūnas ištrauktas iš vandens ir perduotas policijai.
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Utenos apskrities VPK praneša, kad ežere rastas moters (gimusi 1963 m.) kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
skenduoliaiIgnalinos rajonasPanevėžio rajonas
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