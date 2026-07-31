Lietuvos dienaNelaimės

Panevėžio r. susidūrė BMW ir paspirtukininkas – pagalbą išvietė „iPhone“ įrenginys

2026 m. liepos 31 d. 11:00
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo ketvirtadienį Panevėžio rajone susidūrus automobiliui BMW ir paspirtukininkui.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 30 d. apie 17 val. 44 min. iš „iPhone“ įrenginio gautas pranešimas, kad Panevėžio r., Velžio seniūnijoje, Dembavos kaime, Obelų g. ir Pajuostės pl. sankirtoje įvyko avarija.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad susidūrė lengvasis automobilis BMW X3 ir paspirtukininkas. 
Elektrinio paspirtuko vairuotojui suteikta pirmoji pagalba, uždėtas kaklo įtvaras, jis paguldytas ant lentos.
Susiję straipsniai
Neatidi automobilio vairuotoja Vilniuje nutrenkė motociklininką

Neatidi automobilio vairuotoja Vilniuje nutrenkė motociklininką

Prienų rajone – smarkus automobilio ir sunkvežimio susidūrimas

Prienų rajone – smarkus automobilio ir sunkvežimio susidūrimas

Dėl avarijos Kazlų Rūdos savivaldybėje ant kojų buvo sukeltos visos tarnybos

Dėl avarijos Kazlų Rūdos savivaldybėje ant kojų buvo sukeltos visos tarnybos

Ugniagesiai prie sužalotojo budėjo, iki atvyko greitosios pagalbos medikai ir policija.
Įvykis tiriamas.
avarijaBMWelektrinis paspirtukas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.