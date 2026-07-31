Panevėžio r. susidūrė BMW ir paspirtukininkas – pagalbą išvietė „iPhone“ įrenginys

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 30 d. apie 17 val. 44 min. iš „iPhone“ įrenginio gautas pranešimas, kad Panevėžio r., Velžio seniūnijoje, Dembavos kaime, Obelų g. ir Pajuostės pl. sankirtoje įvyko avarija.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad susidūrė lengvasis automobilis BMW X3 ir paspirtukininkas.
Elektrinio paspirtuko vairuotojui suteikta pirmoji pagalba, uždėtas kaklo įtvaras, jis paguldytas ant lentos.
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Ugniagesiai prie sužalotojo budėjo, iki atvyko greitosios pagalbos medikai ir policija.
Įvykis tiriamas.
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