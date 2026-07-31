Savaitę kaimyno nematę kauniečiai ant kojų sukėlė tarnybas – viskas pasirodė blogiau, nei galvota

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, liepos 30 d. apie 11 val. 40 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į pagalbą policijai ir medikams Ilgojoje g. Buvo pranešta, čia gyvenantys žmonės jau savaitę nematė kaimyno, todėl buvo baiminamasis, kad vyriškiui galėjo sutrikti sveikata.
Atvykus ugniagesiams nustatyta, kad buto durys nėra užrakintos. Tad medikai ir policijos pareigūnai užėjo į vidų, ugniagesiai jokių darbų neatliko.
Paaiškėjo, kad situacija blogesnė, nei galvota. Buto šeimininkas rastas miręs. Maža to, kūnas, pasak policijos, jau pradėjęs irti. Spėjama, kad palaikai išbuvę apie savaitę - maždaug tiek laiko, kiek žmogaus ir nematė kaimynai. Tikslią mirties datą turės nustatyti teismo medikai.
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Policijos departamentas praneša, kad namuose rastas mirusio vyro (gim. 1969 m.) kūnas irimo stadijoje.
Kūnas be smurto žymių, tad nusikaltimas kol kas neįtariamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie turės nustatyti mirties laiką, priežastį, turės atsakyti į kitus tyrėjančiams kylančius klausimus.
mirė vyrasKaunasKaimynai
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