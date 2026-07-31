Vilkaviškio r. su riedučiais iš šalutinio kelio išriedėjusi 9-metė atsitrenkė į važiuojantį automobilį

Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, liepos 30 d. apie 20 val. 20 min. Vilkaviškio r., Virbalyje, Vilniaus g. ir Birutės g. sankryžoje, blaivaus vyro (gim. 1968 m.), vairuojamas automobilis „Opel Astra“, pirminiais duomenimis, važiuodamas pagrindiniu keliu, susidūrė su mažamete (gimusi 2017 m.).
Pasak policijos pranešimo, mergaitė važiuodama riedučiais galimai išvažiavo iš šalutinio kelio. Įvykio metu nukentėjo mažametė, ji išvežta į Kauno ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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