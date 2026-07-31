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Vilniaus centre „Toyota Prius“ įskriejo į stotelę, sužalotos dvi moterys Gatvė uždaryta, niekam neleidžiama važiuoti

2026 m. liepos 31 d. 13:54
Lrytas.lt
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Dvi moterys nukentėjo penktadienį Vilniaus centre lengvajam automobiliui įsirėžus į visuomeninio transporto stotelę. Po avarijos gatvė buvo pilnai uždaryta, automobiliai nukreipiami aplinkkeliais, sustojo visuomeninis transportas.
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Pranešimas apie avariją Jogailos g. liepos 31 d gautas apie 13 val. 25 min. Buvo pranešta, kad lengvasis automobilis įsirėžė į visuomeninio transporto stotelę, kurioje buvo žmonių.
Į įvykio vietą atskubėjus policijai ir greitosios pagalbos medikams paaiškėjo, kad į stotelę įsirėžė automobilis „Toyota Prius“.
Greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė dvi moteris, kurios buvo stotelėje tuo metu, kai automoblis į ją įsirėžė.
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Pasak pareigūnų, automobilio vairuotoją (gim. 1970 m.) ištiko šokas, dėl patirto sukrėtimo iš karto po avarijos su juo buvo sunku susišnekėti. Pirminiais duomenimis, vyras buvo blaivus, avarija galėjo įvykti dėl sveikatos sutrikimo.
Į įvykio vietą atskubėjo ne tik policija su greitosios pagalbos medikais, bet ir ugniagesiai. Paaiškėjo, kad prispaustų žmonių nėra, vaduoti nieko nereikia.
Per incidentą stotelė buvo smarkiai suniokota.
Vilniaus viešąjį transporto administruojanti įmonė judu.lt paskiroje socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad dėl šios avarijos Jogailos g. laikinai buvo uždarytas eismas abiem kryptimis.
„Laikinai keičiasi 1G, 53 ir 88 maršrutų autobusų bei 2, 3, 6, 12 ir 20 maršrutų troleibusų eismas. Viešasis transportas važiuoja A. Goštauto g. – Pamėnkalnio g. – Pylimo g. Planuodami keliones įvertinkite galimus eismo pokyčius ir, jei įmanoma, rinkitės alternatyvius maršrutus. Atsiprašome už laikinus nepatogumus“, – rašoma judu.lt pranešime.
Vilniaus policija irgi informuoja, kad iki bus pilnai sutvarkyta avarijos vieta, Jogailos gatvė pilnai uždaryta, vairuotojai raginami ieškotis kitų maršrutų.
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