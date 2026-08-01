Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informavo, jog pranešimas apie Baltų prospekto daugiabučio lifte įstrigusius gyventojus ir jaučiamą dūmų kvapą buvo gautas apie 20 val. 20 min.
Žmonės buvo išlaisvinti, laužtuvui ir plėstuvais atidarius lifto duris.
Viena iš įstrigusiųjų, nepilnametė buvo perduota greitosios pagalbos medikams – dūmų paveiktai merginai skaudėjo galvą. Detalesnei apžiūrai ir būklės ištyrimui ji buvo nuvežta į ligoninę.
Ugniagesiai gaisrą numalšino, panaudoję apie 300 litrų vandens.
Ypač stiprus degėsių kvapas jautėsi, pakilus į 9 aukštą.
„Atidarius išėjimo į stogą duris, išvėdinta laiptinė. Atvykusi avarinė lifto tarnyba nustatė, kad sudegė lifto variklis. Liftas uždarytas ir aptvertas STOP juosta“, – pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
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