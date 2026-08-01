Lietuvos dienaNelaimės

Kaune liftas virto itin pavojingais spąstais: kilus gaisrui, įstrigo 5 žmonės, paauglė nuvežta į ligoninę Veržėsi dūmų kamuoliai

2026 m. rugpjūčio 1 d. 12:57
Penktadienio vakarą liftas 5 kauniečiams virto pavojingais spąstais: lifto įrangoje kilus gaisrui, jis sugedo, ėmė plisti dūmų kamuoliai. Teko skubiai kviesti ugniagesius.
Daugiau nuotraukų (2)
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informavo, jog pranešimas apie Baltų prospekto daugiabučio lifte įstrigusius gyventojus ir jaučiamą dūmų kvapą buvo gautas apie 20 val. 20 min.
Žmonės buvo išlaisvinti, laužtuvui ir plėstuvais atidarius lifto duris.
Viena iš įstrigusiųjų, nepilnametė buvo perduota greitosios pagalbos medikams – dūmų paveiktai merginai skaudėjo galvą. Detalesnei apžiūrai ir būklės ištyrimui ji buvo nuvežta į ligoninę.
Ugniagesiai gaisrą numalšino, panaudoję apie 300 litrų vandens.
Ypač stiprus degėsių kvapas jautėsi, pakilus į 9 aukštą.
„Atidarius išėjimo į stogą duris, išvėdinta laiptinė. Atvykusi avarinė lifto tarnyba nustatė, kad sudegė lifto variklis. Liftas uždarytas ir aptvertas STOP juosta“, – pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Kaunasdaugiabutisliftas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.